مؤشر الدولار الأمريكي يرتفع قبيل صدور بيانات التضخم المفضل لـ«الفيدرالي»

حقق مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعا على صعيد آخر تعاملات الأسبوع مستفيدا من صعود عوائد السندات الأمريكية خلال التداولات، وإيجابية بيانات النمو الاقتصادي الأمريكي الربع سنوية الصادرة أمس الأول الخميس، وفق ما نشره موقع إنفيستينج دوت كوم.

إضافة إلى ذلك، فإن الأسواق تترقب صدور مؤشر التضخم المفضل للفيدرالي الأمريكي وهو الذي قد يؤثر على قرارات الفيدرالي الأمريكي المستقبلية بشأن أسعار الفائدة، نظرا لأهميته في قياس التغير بأسعار السلع والخدمات التي يشتريها المستهلكون داخل الولايات المتحدة، باستثناء الغذاء والطاقة، ومن ثم سيتعكس بكل تأكيد على تداولات الدولار الأمريكي أثناء التداولات.

وعلى هامش آخر تعاملات الأسبوع، شهد المؤشر الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة مكونة من ست عملات أجنبية أخرى، الدولار الأمريكي دعما ساعده على الارتفاع لمستوى 106.777 نقطة، أي بنسبة صعود بلغت 0.14%.