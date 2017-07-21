مؤشر الدوحة ينتعش ويكسب 8% فى يوليو

خالد بدر الدينانتعش مؤشر بورصة الدوحة، خلال الشهر الحالي، بارتفاعه بأكثر من 8% ليتجاوز 9542 نقطة، مقارنة بالمستوى المنخفض الذي سجله في بداية يوليو عندما هوى إلى 8822 نقطة، بعد الأزمة الدبلوماسية مع دول خليجية وعربية، بينما أغلق المؤشر عند 9924 نقطة في الرابع من يونيو قبل يوم من اندلاع الأزمة.و

خالد بدر الدين

انتعش مؤشر بورصة الدوحة، خلال الشهر الحالي، بارتفاعه بأكثر من 8% ليتجاوز 9542 نقطة، مقارنة بالمستوى المنخفض الذي سجله في بداية يوليو عندما هوى إلى 8822 نقطة، بعد الأزمة الدبلوماسية مع دول خليجية وعربية، بينما أغلق المؤشر عند 9924 نقطة في الرابع من يونيو قبل يوم من اندلاع الأزمة.





ومع ذلك فقد بلغت خسائر مؤشر الدوحة حتى الآن حوالى 3.8% فقط منذ أن قطعت السعودية والإمارت وسلطنة عمان ومصر العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع حكومة قطر في الخامس من يونيو الماضى؛ لاتهامها بدعم الإرهاب.

وذكرت وكالة رويترز أن البنوك قادت انتعاش بورصة الدوحة خلال الشهر الحالي مع صعود سعر سهم بنك الدوحة 2% مع نهاية الأسبوع، بعد أن ارتفع صافي ربح المصرف في النصف الأول من العام إلى 716 مليون ريال (197 مليون دولار) من 708 ملايين ريال قبل عام بفضل زيادة ربح التشغيل 4.8%.