مؤشر الدوحة يخسر 13% منذ بدء المقاطعة في 5 يونيو

خالد بدر الدين:هوى مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 2% خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، ليهبط إلى حوالى 8744 نقطة ليصل إجمالى خسائره منذ 5 من شهر يونيو الجارى إلى أكثر من 13 %.وهبط مؤشر بورصة قطر 1.5 بالمئة إلى 8934 نقطة مسجلا أدنى مستوى إغلاق منذ يناير كانون الثاني 2016. وذكرت وكالة رويترز إن

خالد بدر الدين:

هوى مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 2% خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، ليهبط إلى حوالى 8744 نقطة ليصل إجمالى خسائره منذ 5 من شهر يونيو الجارى إلى أكثر من 13 %.

وهبط مؤشر بورصة قطر 1.5 بالمئة إلى 8934 نقطة مسجلا أدنى مستوى إغلاق منذ يناير كانون الثاني 2016. وذكرت وكالة رويترز إن المؤشر لايزال يتعرض لضغوط شديدة ناجمة عن العقوبات الاقتصادية ضد الدوحة التي أعلنتها السعودية و3 دول عربية أخرى واتهامها بدعم الإرهاب وإن كانت حكومة قطر تنفى ذلك.

وانخفضت أسهم بنوك كثيرة مع تراجع سهم بنك الدوحة بأكثر من 2.1 % وسجلت أسهم البنوك القطرية أداء ضعيفا نظرا لمخاوف من زيادة تكلفة التمويل بعد العقوبات ولكن سعد الكعبي الرئيس التنفيذي لقطر للبترول أكد أمس الثلاثاء إن قطر تستطيع أن “تظل في الحصار إلى الأبد” حيث أنها مستعدة جيدا ولن يتأثر قطاعها للنفط والغاز بسبب الحصار الاقتصادي الذى فرضته بعض الدول العربية على الدوحة التى تستورد كل احتياجات البلاد من الخارج إلا أشياء لوجستية ولكن الخاسر الأكبر هو جبل علي وليس قطر.

وإتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية والبحرين ومصر إجراءات لعزل قطر قائلة إن العقوبات قد تستمر لأعوام إذا لم تقبل الدوحة تنفيذ مطالب تعتزم تلك الدول العربية إعلانها في الأيام القادمة.

ووجه التحالف الذي تقوده السعودية اتهاما لدولة قطر- أكبر منتج في العالم للغاز الطبيعي المسال – بدعم الإرهاب والعمل سرا مع إيران الخصم اللدود للمملكة وتنفي قطر تلك الإدعاءات.

وأكد سعد الكعبي إن بلاده ستزيد إنتاجها من الغاز بواقع 10 % أو 400 ألف برميل يوميا من المكافئ النفطي بعد تطوير المنطقة الجديدة في حقل الشمال على مدى السنوات الخمس إلى السبع القادمة وإنها لن تقطع إمدادات الغاز عن دولة الإمارات رغم الخلاف الدبلوماسي وبند “القوة القاهرة” في العقد معها والذى تحظى به بسبب حصارها.