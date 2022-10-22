مؤشر البورصة «EGX30» يستعد لاختراق 10800 نقطة

قال خبراء بسوق المال إن البورصة المصرية تتحفز لمواصلة الصعود، بدعم قرب إعلان اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، مرشحين أن يتحرك EGX30 نحو مستويات 10800 نقطة.



كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد أعلن الأسبوع الماضي أن مصر انتهت من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء بشأن مكونات البرنامج الجديد، وأن الإعلان عنه بات وشيكا.



ودعمت هذه الأنباء البورصة بتعاملات الأسبوع الماضي، حيث أنهى المؤشر الرئيسي EGX30 التعاملات صاعدا 4.3% مغلقا على مستوى 10273 نقطة، وارتفع EGX70 بنحو 3.3% ليصل إلى 2223 نقطة، وسار على دربهما EGX100 بصعود قدره 4.3% ليستقر على 3180 نقطة.



وسجل رأس المال السوقي مكاسب بلغت 23.3 مليار جنيه بنسبة ارتفاع 3.38% مغلقا عند 710.8 مليارات جنيه، وبلغت التداولات نحو 10.6 مليار جنيه، اقتنصت الأسهم منها 60.13% من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة، بينما كان نصيب السندات 39.87%.



واستحوذ المصريون على 78.3% من التعاملات على الأسهم المقيدة بصافي مشتريات 545.1 مليون جنيه، وكذلك العرب بمشتريات 285.6 مليون جنيه، بنسبة 10% من التداولات، بينما اتجه الأجانب للبيع بصافي 830.7 مليون جنيه.



قال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن السوق تشهد حركة إيجابية قوية حاليا، لافتا إلى أن الإعلان عن قرب الاتفاق النهائي مع صندوق النقد خلق حالة تفاؤلية بالبورصة.



وأوضح عبدالقادر أن السوق تشهد حاليا حركة على الأسهم القوية ماليا فقط، وهو ما تؤكده عمليات الشراء التي قامت بها المؤسسات المحلية والعرب الأسبوع الماضي.



وأشار إلى أن البورصة ستتجه إلى مستوى 10400 نقطة هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن حركة سهم البنك التجاري الدولي سيكون لها اليد العليا في حركة EGX30، حيث أن وصوله لمستوى 28 جنيها سيحفز المؤشر للانطلاق صوب 10800 نقطة.



ووضع عبدالقادر مستهدفات حزمة من الأسهم الأسبوع الحالي، منها المجموعة المالية هيرميس نحو 12.50 جنيه، وحديد عز بمستوى 14.95 جنيه، والمصرية للاتصالات عند 19 جنيها، وبنك التعمير والإسكان بالقرب من 43 جنيها، وراية القابضة حول 3.10 جنيه، وإعمار مصر للتنمية صوب 2.70 جنيه.



وقال عادل عبدالفتاح، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية إن السوق تشهد مؤخرا حركة إيجابية، وأن آخر جلسات السوق شهدت نشاطا في حركة تكوين المراكز المالية على الأسهم القيادية نتيجة نشاط التداولات بدعم أنباء قرب الاتفاق مع صندوق النقد بشكل نهائي.



ولفت إلى أن كبار المستثمرين والمؤسسات المحلية بصدد تكوين مراكز شرائية قوية، بينما مازالت تسيطر على المستثمرين الأجانب حالة من المخاوف بشأن استقرار سعر الدولار.



وأكد أن السوق تشهد أداءا جيدا نسبيا، متوقعا تحرك المؤشر الثلاثيني هذا الأسبوع في نطاق 10400 و10600 نقطة مع استمرار حالة التفاؤل واقتناص كبار المستثمرين والمؤسسات الفرص القوية.



ويرى عبد الفتاح إن قطاعي “الأسمدة” و”البتروكيماويات” هما الأفضل أداءً بالسوق حاليا، يليهما مباشرة “الاتصالات”.