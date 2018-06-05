مؤشر البورصة يهوي 4% في يومين

خالد بدر الدينفقد المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية 653 نقطة أو ما يعادل أكثر من 3.9% خلال الجلستين الماضيتين لينخفض إلى حوالى 16022 نقطة بسبب مخاوف المستثمرين من استجابة المواطنين من الخفض المرتقب في دعم الوقود والكهرباء اعتبارا من السنة المالية الجديدة التي ستبدأ في يوليو المقبل ضمن إصلاحات مرتبطة

خالد بدر الدين

فقد المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية 653 نقطة أو ما يعادل أكثر من 3.9% خلال الجلستين الماضيتين لينخفض إلى حوالى 16022 نقطة بسبب مخاوف المستثمرين من استجابة المواطنين من الخفض المرتقب في دعم الوقود والكهرباء اعتبارا من السنة المالية الجديدة التي ستبدأ في يوليو المقبل ضمن إصلاحات مرتبطة ببرنامج قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وذكرت وكالة رويترز أن أسهم الشركات المصرية هوت بشكل حاد فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء بسبب مبيعات عنيفة من الأفراد لتصل خسائر السوق إلى أكثر من 33 مليار جنيه (1.84 مليار دولار) ليتراجع المؤشر الرئيسي حوالى 4% منذ جلسة أمس الاثنين وحتى الآن وسط مخاوف بشأن إجراءات متوقعة في أسعار الوقود.

وقالت رضوى السويفي من بنك الاستثمار المصري فاروس “هناك حالة من الذعر لدى الأفراد وهو ما يدفعهم للبيع العنيف. وهناك حالة هلع مبالغ فيها بالسوق بسبب القلق من أي رد فعل من قرارات رفع الدعم المتوقعة عن الوقود قد يكون القلق من رد فعل الشارع للتغييرات المتوقعة ورفع أسعار الوقود هي السبب”.

وأضافت السويفي “لا نتوقع أي تراجع في تنفيذ قرارات الإصلاح الاقتصادي”.

ومن أكثر الأسهم التي تضررت في بورصة مصر سهم شركة أوراسكوم تليكوم الذى انخفض سعره 2.6% وسعر سهم المجموعة المالية هيرميس 1.5%.