بورصة وشركات

مؤشر البورصة يصعد فى افتتاح تعاملات الثلاثاء

رجب عزالدين   افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على صعود ملحوظ حتى أول نصف ساعة تداول.   وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.22% عند مستوى 14154 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرةوالمتوسطة egx70 بنسبة 0.25% عند مستوى 769نقطة حتى الساعة 10:30   واختتمت البورصة المصرية
14 نوفمبر، 2017 14 نوفمبر، 2017

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رجب عزالدين
 
افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على صعود ملحوظ حتى أول نصف ساعة تداول.
 
وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.22% عند مستوى 14154 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرةوالمتوسطة egx70 بنسبة 0.25% عند مستوى 769نقطة حتى الساعة 10:30
 
واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمؤسسات الأجنبية والمصرية حيث هبط المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 1.03% عند مستوى 14123 نقطة ، بينما هبط مؤشرالأسهمالصغيرةوالمتوسطة egx70 بنسبة 1.30% عند مستوى 767نقطة .
 
 كما هبط مؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.88%  عند 1743نقطة، وهبط نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 1.27% عند مستوى2467نقطة،وكذلك هبط المؤشر العشرينى بنسبة 0.83% عند مستوى 13515نقطة.

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