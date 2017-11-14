مؤشر البورصة يصعد فى افتتاح تعاملات الثلاثاء

رجب عزالدين افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على صعود ملحوظ حتى أول نصف ساعة تداول. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.22% عند مستوى 14154 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرةوالمتوسطة egx70 بنسبة 0.25% عند مستوى 769نقطة حتى الساعة 10:30 واختتمت البورصة المصرية

رجب عزالدين



افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على صعود ملحوظ حتى أول نصف ساعة تداول.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.22% عند مستوى 14154 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرةوالمتوسطة egx70 بنسبة 0.25% عند مستوى 769نقطة حتى الساعة 10:30



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمؤسسات الأجنبية والمصرية حيث هبط المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 1.03% عند مستوى 14123 نقطة ، بينما هبط مؤشرالأسهمالصغيرةوالمتوسطة egx70 بنسبة 1.30% عند مستوى 767نقطة .



كما هبط مؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.88% عند 1743نقطة، وهبط نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 1.27% عند مستوى2467نقطة،وكذلك هبط المؤشر العشرينى بنسبة 0.83% عند مستوى 13515نقطة.