مؤشر البورصة يتحرك صوب مستويات 11600 إلى 11700 نقطة

توقع خبراء التحليل الفني تحرك مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 صوب مستويات 11600 إلى 11700 نقطة على الأجل القريب.

وأشاروا إلى أن الصعود القوي لـ EGX30 اليوم جاء بدعم سهم التجاري الدولي، الذى صعد ما يقرب من 4% ليغلق بالقرب من مستوى 48 جنيها.

وأنهت مؤشرات البورصة تعاملات الأحد على صعود جماعي، وارتفع الرئيسي EGX30 بنحو 2.88% ليغلق على مستوى 11562 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 EWI بنحو 0.82% مسجلا 1925 نقطة، وكذلك الأوسع نطاقا EGX100 EWI بنحو 1.3%، مستقرًا على 2931 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التعاملات على الأسهم 561.2 مليون جنيه، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة حوالي 12.7 مليار، ليسجل 739.12 مليار، مقابل 726.42 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المصريين والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 9.2 مليون و30.38 مليون جنيه على الترتيب، فيما سجل العرب صافي بيع بنحو 39.68 مليون جنيه.

قال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفني بشركة كايروكابيتال لتداول الأوراق المالية، إن مؤشر EGX30والأسهم القيادية شهدا صعودا قويا في أولى الجلسات الرمضانية.

وأضاف جمال الدين أن EGX30 تمكن من الإغلاق الإيجابي مقتربا من مستهدفاته قصيرة الأجل بالقرب من مستوى المقاومة 11600 نقطة.

ونوه جمال الدين بأنه في حال تمكن المؤشر من اختراق المقاومة السابق ذكرها، سيستهدف مستوى المقاومة التالي 11800 نقطة.

واعتبر جمال الدين المستويات الحالية للمؤشر فرصة للمتاجرة، لافتا إلى أن الإشارة الإيجابية للتحركات القادمة تتمثل في اختراق مستوى 12000 نقطة.

من جانبه، أوضح ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، أن مؤشر EGX30 شهد صعودا قويا في أولى جلسات شهر رمضان، واكتسب أكثر من 323 نقطة.

وأرجع نبيل صعود EGX30 إلى ارتفاع سهم البنك التجارى الدولى، مشيرًا إلى أن الأخير لديه مستوى مقاومة قرب 50 إلى 51 جنيها.

وتوقع نبيل استهداف EGX30 الصعود في اتجاه مستوى المقاومة قرب 11700 نقطة.

وعلى صعيد EGX70 توقع نبيل استهدافه مستويات 2080 نقطة على الأجل المتوسط، خاصة مع استمرار التداول أعلى 1900 نقطة.