مؤشر البورصة المصرية EGX30 يقفز 4.77% ويتخطى 25500 نقطة بداية تعاملات اليوم

قفز مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30، نحو 4.77%، في مستهل تعاملات اليوم الخميس 28-12-2023.

وتمكن EGX30، من تخطي مستوى 25500 نقطة في مستهل تعاملات اليوم، وسط توجه شرائي للمستثمرين العرب.

فيما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو طفيف 0.05%، مسجلا مستوى 5459 نقطة.

وصعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 0.85%، ليصل مستوى 7894 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 171 سهما، ارتفع 50 سهما، وتراجع 16 سهما، فيما استقر 105 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو البيع، بصافي قيمة 56.2 مليون جنيه، و 550 الف جنيه علي الترتيب.

وذلك مقابل صافي شراء للمستثمرين العرب بقيمة 55.75 مليون جنيه.