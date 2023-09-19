مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 يكسر حاجز 20 ألف نقطة للمرة الأولى فى تاريخه

وسط توجه شرائي للمستثمرين الأجانب

مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 يكسر حاجز 20 ألف نقطة للمرة الأولى فى تاريخه
جهاد سالم

جهاد سالم

2:25 م, الثلاثاء, 19 سبتمبر 23

قفز مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 19-9-2023، متجاوزا مستوى 20000 نقطة، وسط توجه شرائي للمستثمرين الأجانب.

فيما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.2%، عند مستوى 3882 نقطة.

وصعدمؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.15 عند 5732 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 201 سهما، ارتفع منها 66 سهما، فيما تراجع 79 سهما، و استقر 56 سهما دون تغيير

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، نحو البيع بصافي قيمة 295.2 مليون جنيه، و 67.86 مليون علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين الأجانب بقيمة 363.06 مليون جنيه.

جهاد سالم

جهاد سالم

2:25 م, الثلاثاء, 19 سبتمبر 23