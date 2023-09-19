مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 يكسر حاجز 20 ألف نقطة للمرة الأولى فى تاريخه

قفز مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 19-9-2023، متجاوزا مستوى 20000 نقطة، وسط توجه شرائي للمستثمرين الأجانب.

فيما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.2%، عند مستوى 3882 نقطة.

وصعدمؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.15 عند 5732 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 201 سهما، ارتفع منها 66 سهما، فيما تراجع 79 سهما، و استقر 56 سهما دون تغيير

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، نحو البيع بصافي قيمة 295.2 مليون جنيه، و 67.86 مليون علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين الأجانب بقيمة 363.06 مليون جنيه.