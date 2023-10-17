مؤشر البورصة المصرية الرئيسي يقفز 5% قبل نهاية التعاملات ويكسر حاجز 22 ألف نقطة للمرة الأولى فى تاريخه

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، الصعود القوي قبل نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 16-10-2023، مع استمرار تسجيل مؤشرها الرئيسي مستويات سعرية غير مسبوقة.

واخترق مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30، مستويات 2200 نقطة بعد صعود نحو 5%.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 1.42%، عند مستوى 3862 نقطة.

وصعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 2.79%، عند مستوى 5939 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 201 سهم، ارتفع منها 105 أسهم، فيما تراجع 34 سهما، واستقر 62 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 137.04 مليون جنيه، و76.82 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين العرب بقيمة 213.87 مليون جنيه.