مؤشر البورصة المصرية الرئيسي يسجل مستوى قياسيا جديدا ويكسر 20100 نقطة في مستهل تعاملات اليوم

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء 20-9-2023، على ارتفاع جماعي بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والأجانب.

وتخطى مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، مستوى 20000 نقطة، إذ ارتفع بنسبة 0.88% عند مستوى 20128 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.34%، عند مستوى 3889 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.57% عند 5750 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 168 سهما، ارتفع منهم 40 سهما، فيما تراجع 12 سهما، و استقر 116 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 1.69 مليون جنيه، و 1.61 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين العرب بقيمة 3.31 مليون جنيه.