مؤشر البورصة المصرية الرئيسي يسجل مستوى قياسيا جديدا ويكسر 20100 نقطة في مستهل تعاملات اليوم

مؤشر البورصة المصرية الرئيسي يسجل مستوى قياسيا جديدا ويكسر 20100 نقطة في مستهل تعاملات اليوم
جهاد سالم

جهاد سالم

10:49 ص, الأربعاء, 20 سبتمبر 23

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء 20-9-2023، على ارتفاع جماعي بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والأجانب.

وتخطى مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، مستوى 20000 نقطة، إذ ارتفع بنسبة 0.88% عند مستوى 20128 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.34%، عند مستوى 3889 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.57% عند 5750 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 168 سهما، ارتفع منهم 40 سهما، فيما تراجع 12 سهما، و استقر 116 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 1.69 مليون جنيه، و 1.61 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين العرب بقيمة 3.31 مليون جنيه.

جهاد سالم

جهاد سالم

10:49 ص, الأربعاء, 20 سبتمبر 23