مؤشر البورصة السعودية يغلق على ارتفاع بنسبة 1.3% اليوم

أغلق مؤشر البورصة السعودية خلال نهاية جلسة تداولات اليوم الأحد مرتفعا بنسبة 1.3% مسجلا 12689 نقطة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وصعد سهم أرامكو 1.6 %، وارتفع سهم مصرف الراجحي بنسبة 2.3 % والبنك الأهلي السعودي 1.3%.

وبلغت قيمة التداولات ستة مليارات ريال وكمية الأسهم المتداولة 151.5 مليون سهم.

وارتفع سهم زين 0.9 %، بعد أن أعلنت اليوم الأحد موافقة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة على استحواذ شركة زين للأعمال المحدودة، وهي شركة تابعة لـ “زين” السعودية‫،‬ على ما لا يقل عن 8069 موقعا من أبراج الاتصالات المملوكة لـ “زين ” السعودية.

وكان المؤشر العام للسوق السعودية دخل في موجة من الارتفاعات الماراثونية على مدار شهر وصولا إلى أعلى مستوياته منذ مايو 2006، إلا أن عمليات بيعية بفعل التصحيح وجنى الأرباح طالت تلك المكاسب.

ومع نهاية انتصاف الأسبوع الماضي بدا أن موجة التراجع تتجه للتوقف حيث ارتفعت السوق خلال تداولات الثلاثاء الماضي بأقل من 1% لتقفز يوم الأربعاء بمكاسب في حدود 300 نقطة قبل ان تنهى الأسبوع على تراجع محدود.