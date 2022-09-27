مؤشر البورصة السعودية يغلق الثلاثاء على صعود مع عودة أسعار النفط للارتفاع

أغلق مؤشر البورصة السعودية، اليوم الثلاثاء، مرتفعًا بنسبة 0.99% ليصل إلى 11017.4 نقطة تزامنًا مع عودة أسعار النفط للارتفاع بعد ثلاث جلسات من الهبوط انخفض فيها المؤشر بأكثر من 5%.

أداء البورصة السعودية الثلاثاء

وارتفعت أسعار النفط الخام، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، بأكثر من 1%، بعدما هَوَت لأدنى مستوياتها في تسعة أشهر في اليوم السابق، وسط مؤشرات على أن تحالف أوبك+ قد يعلن تخفيضات للإنتاج لتجنب المزيد من الانهيار في الأسعار.

كما ارتفعت أسهم تكوين للصناعات 4.6%، والسعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.6%، وكيمائيات الميثانول (كيمانول) 3.3%، وارتفع سهم مصرف الراجحي 1.5%.

وبلغت قيمة التداولات ستة مليارات ريال، والأسهم المتداولة 161 مليون سهم.

وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية محمد العمران، إن العوامل الخارجية هي المؤثر الرئيس على السوق السعودية خلال الفترة الحالية رغم العوامل الداخلية الإيجابية.

وأضاف العمران أن الاقتصاد السعودي يسجل أداء قويًّا جدًّا متجاوزًا 12% نموًّا في الربع الثاني من العام، فضلًا عن ربحية الشركات والتقييمات الجيدة.

وأشار إلى احتمال دخول الاقتصاد العالمي في ركود تضخمي، ومن ثم فإن العودة ستحتاج إلى وقت طويل جدًّا في ظل توجيه أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم وليس تحقيق النمو الاقتصادي.

وتابع: “الركود سيكون له تبِعات على الاقتصاد العالمي، وبشكل غير مباشر على اقتصادات دول المنطقة”.