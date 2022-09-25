مؤشر البورصة السعودية يغلق الأحد منخفضا وسط هبوط أسعار النفط

أغلق مؤشر البورصة السعودية اليوم الأحد منخفضا 2.6%، ليصل إلى 11161.4 نقطة، متأثرا بموجة الانخفاض في الأسواق العالمية وهبوط أسعار النفط.

وهوت الأسواق الأمريكية والأوروبية يوم الجمعة بسبب مخاوف من احتمال حدوث ركود اقتصادي جراء الزيادات الحادة في أسعار الفائدة.

وتراجعت أسعار النفط بنحو 5%، أيضا إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر، مع وصول الدولار إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عقدين وسط مخاوف من أن يدفع ارتفاع أسعار الفائدة الاقتصادات الكبرى إلى الركود، وهو ما يقلل الطلب على النفط.

مؤشر البورصة السعودية يغلق منخفضا

وانخفض سهم أرامكو، عملاق الصناعة النفطية السعودية، 2.6، ورابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترو رابغ) 2.9%، والسعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2.1%، وكيمائيات الميثانول (كيمانول) 4.7%، والتصنيع الوطنية 4.1%.

وانخفض سهم مصرف الراجحي 3.3%، وبنك الرياض 1.85، والبنك السعودي البريطاني (ساب) 4.5%، وبنك الاستثمار السعودي 4.6%.

وبلغت قيمة التداولات نحو 4.4 مليار ريال وكمية الأسهم المتداولة 128 مليون سهم.