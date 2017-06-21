مؤشر البورصة السعودى يقفز 5.5%

قفز مؤشر تداول لأسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 5.5 % فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء ليتجاوز 7335 نقطة ليسجل أكبر زيادة يومية منذ أغسطس عام 2015 بقيادة البنوك.

وذكرت وكالة بلومبرج إن مؤشر تداول انتعش اليوم مع ظهور 3 عوامل تحفيزية قوية تصدرتها الاحتفال بمراسم ملكية أعفت الأمير محمد بن نايف من منصب ولي العهد ليحل محله الأمير محمد بن سلمان وإعادة المزايا المالية لموظفى الحكومة والتى تم تعليقها منذ سبتمبر الماضى بسبب ترشيد الإنفاق الناجم عن استمرار هبوط أسعار البترول وكذلك بفضل موافقة مؤسسة مورجان ستانلى على إدراج الشركات والبنوك السعودية فى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة مما يعنى تدفق استثمارات أجنبية ضخمة على المملكة.

وحقق بنك الراجحى أكبر مكسب اليوم بارتفاع سعر سهمه بأكثر من 8.8 % ليرتفع مؤشر البنوك السعودية الذى يضم 12 بنكا بحوالى 8 % مع تزايد السيولة فى بنوك المملكة.

