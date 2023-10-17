مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 يقفز 2% ببداية التعاملات ويسجل مستوى قياسيًا جديدًا عند 21465 نقطة

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بقوة في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 16-10-2023، ليواصل مؤشرها الرئيسي تحقيق مستويات سعرية غير مسبوقة.

وقفز مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30، نحو 2.02%، ليسجل مستوي تاريخيًا جديدًا عند 21465 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.66%، عند مستوى 3833 نقطة.

وصعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 1.2%، عند مستوى 5848 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة 179 سهما، ارتفع منها 61 سهما، فيما تراجع 7 أسهم، واستقر 108 دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 63.20 مليون جنيه، و 42.8 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين العرب بقيمة 106.08 مليون جنيه.