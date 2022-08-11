مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 يصعد في ختام أسبوع الاستحواذات السعودية

أغلق المؤشر الرئيسى في البورصة المصرية EGX30 على صعود خفيف في ختام أسبوع الاستحواذات السعودية على حصص في 4 شركات مصرية مدرجة بجلسة الأمس الأربعاء.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 0.23% عند 9988 نقطة في ختام جلسة الخميس، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 2.25%، ليسجل 2058 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 1.74% مسجلًا 2983 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع ، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 101 سهمًا من إجمالي 187 متداولة، بينما هبط 32 وبقي 54 دون تغير.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء، على أداء متأرجح لمؤشراتها رغم تنفيذ سلسلة استحواذات سعودية على أسهم أربع شركات مدرجة بقيمة 25 مليار جنيه تقريبا.

وبلغت قيم التداول على الأسهم بالأمس حوالي 20.9 مليار جنيه تقريبًا، واتجه العرب للشراء، بينما اتجه المصريون والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

البورصة المصرية : صندوق الاستثمارات السعودى اشترى حصصا فى 4 شركات بقيمة 25 مليار جنيه

وأعلنت إدارة البورصة أمس الأربعاء عن تنفيذ صندوق الاستثمارات العامة السعودى عمليات شراء لحصص مختلفة فى أربع شركات مدرجة بقيمة 25 مليار جنيه ما يعادل 1.3 مليار دولار تقريبا.

وأظهرت البيانات المنشورة على شاشة التداول بالبورصة تنفيذ هذه العمليات عبر آلية صفقات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) عبر الشركة السعودية المصرية للاستثمار المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودى.

وأشارت البيانات إلى أن هذه الصفقات جرى تنفيذها على أسهم شركات: إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مصر لإنتاج الأسمدة موبكو، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

وكشف بيان أول تنفيذ صفقة على 462.2 مليون سهم فى شركة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بقيمة إجمالية 7.49 مليار جنيه، بينما جرى تنفيذ صفقة مماثلة على 250.1 مليون سهم فى أبو قير للأسمدة بقيمة 7.27 مليار جنيه وفقا لبيان ثان.

كما أظهر بيان ثالث منشور على الشاشة تنفيذ صفقة على 57.2 مليون سهم فى مصر لإنتاج الأسمدة موبكو بقيمة 7.1 مليار جنيه ، بينما أظهر البيان الأخير تنفيذ صفقة على 297.9 مليون سهم فى الإسكندرية لتداول الحاويات بقيمة 3 مليارات تقريبا.