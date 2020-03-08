قارب 4%.. هبوط حاد لمؤشر البورصة الرئيسي في منتصف التعاملات

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الهبوط الحاد منذ افتتاح جلسة الأحد وحتى منتصف التعاملات ليسجل المؤشر الرئيسي هبوطا بقيمة 4%.

وهبط المؤشر الرئيسي فى البورصة المصرية egx30 بنسبة 3.9 % إلى مستوى 11867 نقطة، بينما هبط مؤشر egx 70 بنسبة 2.48% إلى مستوى 1143 نقطة حتى الساعة 11.45

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 161 مليون جنيه تقريبا، وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعدت ستة أسهم من إجمالى 148 سهما تداولا، بينما هبط 88 ، وبقى 54 دون تغيير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات الخميس على أداء صاعد لمؤشراتها وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب وقيم تداولات بلغت 618 مليون جنيه على الأسهم.

البورصة شهدت أجواء قاسية خلال شهر فبراير الماضى

أسهم البورصة المصرية

وشهدت البورصة المصرية، أجواء قاسية خلال شهر فبراير الماضي، لتُنهى تعاملات الشهر بهبوط واضح جماعي لكافة مؤشراتها وهبوط بأكثر من 5% لرأسمالها السوقي.

وتزايدت حدة التعثر خلال الأسبوع الماضي والأخير من الشهر ذاتهُ، والذي فقدت خلالهُ البورصة حوالي 29 مليار جنيه رأسمالها السوقي، كما فقدت قيم التداولات حوالي 2.9 مليار جنيه من قيمتها الأسبوع الماضي وسجلت حوالي 7.4 مليار جنيه.

وخلال فبراير المنقضي، تراجع المؤشر الرئيسي “egx30” بـ 6.5% بينما سجل مؤشر “egx70 ewi” هبوطًا بنحو 5.3% ليصل 1209 نقطة، وتراجع الأوسع نطاقًا “egx100” بـ 6% ليصل 1311 نقطة .

وسجل رأس المال السوقي خسار بالغه قاربت 41.1 مليار جنيه بنسبة هبوط بلغت 5.8% ليصل 667 مليار جنيه مقارنة بـ 708.1 مليار جنيه بمستهل تعاملات الشهر ذاتهُ .

كما فقدت قيم التداولات حوالي 8.1 مليار جنيه، إذ سجلت 39.2 مليار جنيه مقارنة بـ 47.3 مليار جنيه ببداية الشهر، هذا وقد أستحوذت الأسهم على 43.6% من إجمالي قيم التداول بسوق داخل المقصورة، في مثلت قيم تداول السندات نحو 56.3% خلال الشر ذاتهُ .

ووفقًا لتقرير صادر عن مركز معلومات البورصة المصرية، فقد اتجه المتعاملين الأجانب للشراء بصافي مشتريات بلغ 185 ملوين جنيه، في حين اتجه المتعاملين العرب للبيع بقيمة بلغت 590.2 مليون جنيه .

هذا وقد سجلت تعاملات المصريين نسية 62.2% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما أستحوذ الأجانب على 26.4% والعرب على 11.4% وذلك بعد إستبعاد الصفقات، وذلك خلال فبراير الماضي .

جدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 64% من قيمة التداول للاسهم المقيدة منذ بداية العام بعد إستبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب حوالي 25.5% وسجل العرب 10.6%