مؤشر البورصة الرئيسي يقلص خسائره بمنتصف التعاملات

أسماء السيد قلص مؤشر البورصة الرئيسي الخسائر الصباحية بنسبة طفيفة بمنتصف تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، ليسجل 13656 نقطة، بتراجع 0.03% مقارنة بـ بنحو 0.15% بالمستهل. وسجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 719 نقطة بارتفاع 0.7%، كما صعد مؤشر "egx50" متساوي الأوزان بـ 0.47% عند 2112 نقطة، ونظيره "egx100"

أسماء السيد

قلص مؤشر البورصة الرئيسي الخسائر الصباحية بنسبة طفيفة بمنتصف تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، ليسجل 13656 نقطة، بتراجع 0.03% مقارنة بـ بنحو 0.15% بالمستهل.

وسجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 719 نقطة بارتفاع 0.7%، كما صعد مؤشر “egx50” متساوي الأوزان بـ 0.47% عند 2112 نقطة، ونظيره “egx100” الأوسع نطاقًا بـ 0.47% عند 1619 نقطة.

وبلغت قيم التداول 290.7 مليون جنية، ومن إجمالي الأسهم المتداولة والبالغة 149 سهمًا، ارتفع 63، وتراجع 53 آخرين، بينما لم يتغير 33.

واتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء بصافي مشتريات بلغت 394.5 ألف جنيه، و6 ملايين جنيه على التوالي، مقابل اتجاه الأجانب للبيع بقيمة 6.6 مليون جنيه.