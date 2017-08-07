مؤشر البورصة الرئيسي يغلق مرتفعا 0.75%

رجب عزالدين اختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الإثنين على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.75% عند مستوى 13660نقطة ،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.05% ليصل إلى 714 نقطة بينما استقر المؤشر EGX

رجب عزالدين



اختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الإثنين على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.75% عند مستوى 13660نقطة ،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.05% ليصل إلى 714 نقطة بينما استقر المؤشر EGX100 الأوسع نطاقا عند نفس مستوى اغلاق أمس الأحد عند مستوى 1612نقطة، وصعد نظيره EGX50متساوى الأوزان بنسبة 0.03% عند مستوى 2102 نقطة، أما نظيره العشرينى فقد صعد بنسبة 0.33% عند مستوى 12176نقطة.



وبلغت قيمة التداولات 901 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 3.1 مليون جنيه و13.2مليون جنيه و46.7 مليون جنيه و6.1مليون جنيه و818 ألف جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء بصافي تداولات قدرها 70.1 مليون جنيه.



وسيطر اللونان الأحمر والأخضرعلى معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 67 سهما من إجمالى 193 سهم متداول،بينما هبط 94 وبقى 32 دون تغير.

واختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة أمس الأحد بداية الاسبوع على صعود جماعى لمؤشراتها بدفع من مشتريات الأجانب والمؤسسات المصرية.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.08% عند مستوى 13558نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.52% ليصل إلى 714نقطة، كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع بنسبة 0.36% عند مستوى 1612نقطة، وصعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة0.97% عند مستوى 2102 نقطة،أما نظيره العشرينى فقد صعد بنسبة 1.27% عند مستوى 12136نقطة.



اختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة الخميس الماضى على صعود جماعى طفيف لمؤشراتها بدفع من مبيعات الأفراد المصريين.



