مؤشر البورصة الرئيسي يصعد 0.41% في ختام التعاملات

رجب عزالديناختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الأربعاء على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمؤسسات العربية والأفراد المصريين وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.41% عند مستوى 13797نقطة ،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.27% ليصل إلى 700 نقطة ، كما هبط

رجب عزالدين

اختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الأربعاء على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمؤسسات العربية والأفراد المصريين



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.41% عند مستوى 13797نقطة ،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.27% ليصل إلى 700 نقطة ، كما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع بنسبة 0.13% عند مستوى 1559 نقطة، وصعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.26% عند مستوى 2120نقطة ليلحق بنظيره العشرينى الذى صعد بنسبة 1.07% عند مستوى 12229 نقطة.



وبلغت قيمة التداولات 825 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بصافى قيم تداولات 26.3مليون جنيه و861 ألف جنيه و 67.9 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية والأفراد العرب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 19.5 مليون جنيه و67.5 مليون جنيه و8.1 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 90 سهم من إجمالى 183 سهما متداولا،بينما هبط 71 وبقى 26 دون تغير.

واختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة أمس الثلاثاء على صعود جماعى خفيف لأغلب مؤشراتها باستثناء المؤشر الرئيسى الذى هبط بنسبة 0.09% وسط اتجاه بيعى للأفراد المصريين والعرب.