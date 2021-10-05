مؤشر البورصة الرئيسي يستهدف 10600 – 10800 نقطة مدعوما بضعف القوى البيعية

توقع خبراء التحليل الفني، صعود مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 مستهدفا متسويات ما بين 10600 إلى 10800 نقطة على الأجل القريب، مدعوما بمؤشرات ضعف القوى البيعية حول مستويات الدعم 10300 إلى 10370 نقطة.

كما رجح الخبراء استكمال مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة التراجع لاختبار مستوى الدعم 2600 نقطة.



وارتفع EGX30 بنهاية تعاملات اليوم بنحو طفيف بنسبة 0.05٪، مسجلا 10432 نقطة، فيما تراجع EGX70 EWI بنحو 0.58٪ إلى 2658 نقطة، وانخفض EGX100 EWI بحوالي 0.3٪ إلى 3602 نقطة.



وبلغت قيم التداول على الأسهم المقيدة 812.94 مليون جنيه، وارتفع رأس المال السوقي لها بنحو 70 مليون جنيه، ليسجل 697.37 مليار، مقابل 697.30 مليار مستوى الإغلاق السابق.



وشهدت البورصة أمس سيطرة شرائية من قبل المستثمرين المصريين والعرب بصافي قيمة بلغت 11.2 مليون، و16.44 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للأجانب بقيمة 27.65 مليون جنيه.



قال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن مؤشر EGX30 أنهى تداولات اليوم، دون تغير يذكر عند نفس المستويات السابقة.



ولفت جمال الدين إلى أن المؤشر تعرض على مدار الجلسات الماضية لحالة من التذبذب حول منطقة الدعم 10370 إلى 10300 نقطة، وسط مؤشرات لضعف القوى البيعية حول تلك المستويات.



وأوضح جمال الدين أن EGX30 ومع تراجع عزم الضغوط البيعية قد يؤهله للدخول في حركة صاعدة على الأجل القريب، مستهدفا مستويات 10700 إلى 10800 نقطة.



من جانبه، لفت حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إلي تذبذب أداء مؤشرات البورصة ـ خلال تعاملات اليوم، حيث صعد EGX30 بنحو طفيف في حدود 5 نقاط، فيما تراجع EGX70 نحو 15 نقطة.



ونوه عيد باتجاه المؤسسات المالية العربية والأجنبية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية قرب مستويات الدعم الرئيسية وفي حالة استمرار ذلك الاتجاه قد يدفع المؤشر الرئيسي لاختراق مستوى المقاومة 10450 نقطة واستهداف المستوى الثاني 10600 نقطة.



أما في حالة ظهور عمليات جني أرباح عند المستويات الحالية قد يتجه المؤشر لاختبار الدعم الرئيسي عند 10300 نقطة.



وعلى صعيد EGX70، أشار عيد إلى استقرار المؤشر في المنطقة الحمراء تأثرا بالضغوط البيعية، وظهور عمليات تصحيح وجني أرباح قوية، ما يرجح استكمال الهبوط لاختبار مستوى الدعم الرئيسي 2600 نقطة.