مؤشر البورصة الرئيسى يقترب من التحول للصعود.. وتبديل المراكز يدفع «EGX70» لمزيد من التراجع

توقّع خبراء سوق الأوراق المالية استمرار عمليات جنى الأرباح، خلال تعاملات اليوم، على أن يبدأ مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 التماسك ومعاودة الصعود اعتبارًا من بداية الأسبوع المقبل، فيما تظل عمليات التخارج من الأسهم الصغيرة والمتوسطة والتوجه للقيادية قائمة، ما يدفع EGX70 لمزيد من التراجع.

وأشار الخبراء إلى أن تراجع EGX30 يعود لأداء سهم التجارى الدولى فى الوقت الذى تتحرك فيه العديد من الأسهم المكونة للمؤشر بشكل إيجابي .

وهبط EGX30 بنهاية تعاملات جلسة أمس الأربعاء بنسبة 0.34%، مسجلًا مستوى 11149 نقطة، وتراجع EGX70 EWI، بنسبة 1.87% مسجلًا 2849 تقطة، وانخفض المؤشر الأوسع نطاقًا EGX100 EWI، بنسبة 1.41% إلى 3855 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم 1.68 جنيه، وفقد رأس المال السوقى لـ«المقيدة» نحو 3.85 مليار جنيه، ليسجل 729.86 مليار، مقابل 733.71 مليار مستوى الإغلاق السابق.

وشهدت البورصة، أمس الأربعاء، سيطرة شرائية من قبل المستثمرين المصريين والعرب، بصافٍ 18.82، و68.66 مليون جنيه، على الترتيب، مقابل بيع للأجانب بقيمة 87.48 مليون جنيه.

واعتبر عامر عبد القادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، هبوط مؤشرات السوق أمس نتيجة عمليات تبديل مراكز بين الأسهم الصغيرة والمتوسطة والقيادية.

واستدرك عبد القادر: إن هبوط EGX30 جاء تأثرًا بأداء سهم التجارى الدولى، فى الوقت الذى شهد عدد كبير من الأسهم تحركات إيجابية، ومنها السويدى، وإعمار، وحديد عز، وغيرها.

وأنهى سهم التجارى الدولى تعاملات أمس متراجعًا 1.18% عند مستوى 45.26 جنيه، وصعد «السويدى إليكتريك» 0.11% مسجلًا 8.80 جنيه، كما ارتفع «إعمار» بنسبة 5.97% إلى 2.74 جنيه، و«حديد عز» بـنحو 2.98% إلى 14.85 جنيه.

ولفت «عبد القادر» إلى أن حالة السوق إجمالًا تعد جيدة؛ وأن ما يحدث من تبديل المراكز منطقى، متوقعًا استمرار التخارج من الأسهم الصغيرة والمتوسطة، ما قد يدفع لمزيد من التراجعات .

كما رجح محاولات المؤشر الرئيسي EGX30، التماسك قرب المستويات الحالية ومعاودة الصعود.

وأكدت منى مصطفى، مدير حسابات بشركة عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية، إيجابية التحركات الحالية لمؤشرات البورصة،

لافتة إلى أن توزيع السيولة ما بين الأوراق المالية المختلفة، وقيم التداولات الحالية تثبت اتجاهات المستثمرين نحو تبديل المراكز ما بين الأسهم الصغيرة والمتوسطة والتى لم يحالفها الحظ فى الصعود خلال الفترة الماضية، خاصة بمؤشرEGX30.

وقالت إن EGX30 ما زال فى إطار الحركة العرضية ما بين مستويات الدعم 10950 والمقاومة 11200 نقطة، ومن المرجح أن يستكمل المؤشر خلال تعاملات الغد، الهبوط قرب مستويات الدعم، على أن يبدأ استعادة الصعود بداية من الأسبوع المقبل .

كما توقعت منى مصطفى استمرار عمليات جنى الأرباح على أسهم EGX70، منوهة بأن وتيرة هبوط المؤشر تعود لارتفاع القيمة السوقية للعديد من الأسهم المؤثرة به، فضلًا عن تسارع وتيرة صعوده خلال الفترة الماضية.