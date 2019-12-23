بورصة وشركات

مؤشر البورصة الرئيسى يصعد وحيدًا بنهاية تعاملات اليوم وسط تداولات مليارية

قيم التداول تضمنت صفقة كبيرة الحجم على أسهم العز الدخيلة للصلب بقيمة 726.5 مليون جنيه
أسماء السيد 6:35 م, الأثنين, 23 ديسمبر 19 6:35 م, الأثنين, 23 ديسمبر 19

شارك الخبر مع أصدقائك

سجل مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30” صعودًا منفردًا بنهاية تعاملات جلسة اليوم الإثنين آخر جلسات الأسبوع الحالي، بنسبة 0.07% ليصل 13902 نقطة.

فيما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بـ0.35%، ليصل إلى 528 نقطة، وهبط الأوسع نطاقًا “egx100” بـ0.31%، ليصل إلى 1390 نقطة، ونظيرهُ متساوي الأوزان “egx50” بـ 0.59% ليصل إلى 1962 نقطة .

وسجلت تداولات الأسهم 1.1 مليار جنيه، ومن إجمالي الأسهم المتداولة والبالغة 172 سهما، وهيمن الصعود على أداء 41 سهما، وتراجع 87 أخرى، ولم يتغير أداء الباقية، وسجل رأس المال السوقي 701.7 مليار جنيه.

واتجهت تعاملات المصريين والعرب للبيع بصافي 95 و 2.6 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجه المتعاملون الأجانب للشراء بصافي 97.7 مليون جنيه، واستحوذ المصريون على 89% من إجمالي التعاملات و1% للعرب و10% للأجانب.

وأعلنت شركة العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية أنهُ تم تنفيذ صفقة كبيرة الحجم من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم الشركة المصدرة لعدد 771.680 سهم بقيمة إجمالية 726.5مليون جنيه.

وتحولت الشركة للخسارة خلال الـ9 شهور الأولى من العام إذ تكبدت خسائر بقيمة 462 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 2.27 مليار جنيه بالفترة المقابلة من العام الماضي.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أسماء السيد

ملف الكاتب أسماء السيد

اقرأ أيضاً

اهتمام حكومي بقياس مؤشرات الاستدامة والتغير المناخي على الأسهم المقيدة في البورصة

مصطفى طلعت 10:05 ص, الأثنين, 23 ديسمبر 19

نعيم تتوقع صعود مؤشرات البورصة إلى 14200 نقطة

أسماء السيد 2:21 م, الأحد, 22 ديسمبر 19

البورصة تستهل أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء

أسماء السيد 11:04 ص, الأحد, 22 ديسمبر 19

فاروس يوصي بخفض الوزن النسبي لقطاعي العقارات والصناعة في 2020

منى عبدالباري 5:23 م, الخميس, 19 ديسمبر 19

أداء متأرجح لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأسبوع

رجب عزالدين 5:12 م, الخميس, 19 ديسمبر 19

أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم 17-12-2019

أحمد علي 6:22 م, الثلاثاء, 17 ديسمبر 19