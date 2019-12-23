مؤشر البورصة الرئيسى يصعد وحيدًا بنهاية تعاملات اليوم وسط تداولات مليارية

سجل مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30” صعودًا منفردًا بنهاية تعاملات جلسة اليوم الإثنين آخر جلسات الأسبوع الحالي، بنسبة 0.07% ليصل 13902 نقطة.

فيما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بـ0.35%، ليصل إلى 528 نقطة، وهبط الأوسع نطاقًا “egx100” بـ0.31%، ليصل إلى 1390 نقطة، ونظيرهُ متساوي الأوزان “egx50” بـ 0.59% ليصل إلى 1962 نقطة .

وسجلت تداولات الأسهم 1.1 مليار جنيه، ومن إجمالي الأسهم المتداولة والبالغة 172 سهما، وهيمن الصعود على أداء 41 سهما، وتراجع 87 أخرى، ولم يتغير أداء الباقية، وسجل رأس المال السوقي 701.7 مليار جنيه.

واتجهت تعاملات المصريين والعرب للبيع بصافي 95 و 2.6 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجه المتعاملون الأجانب للشراء بصافي 97.7 مليون جنيه، واستحوذ المصريون على 89% من إجمالي التعاملات و1% للعرب و10% للأجانب.

وأعلنت شركة العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية أنهُ تم تنفيذ صفقة كبيرة الحجم من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم الشركة المصدرة لعدد 771.680 سهم بقيمة إجمالية 726.5مليون جنيه.

وتحولت الشركة للخسارة خلال الـ9 شهور الأولى من العام إذ تكبدت خسائر بقيمة 462 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 2.27 مليار جنيه بالفترة المقابلة من العام الماضي.