مؤشر البورصة الرئيسى يختبر 10300 نقطة.. الأسهم الصغيرة والمتوسطة تقفز %3.4

توقع خبراء التحليل الفنى استمرار الأداء الإيجابى لمؤشرات البورصة المصرية على الأجل القريب، خاصة EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بعد تمكنه من تجاوز مستوى المقاومة 2100 نقطة، ما سيدفعه لاستهداف مستويات 2160-2200 نقطة، بدعم الأجواء الإيجابية المصاحبة للتعديل الوزارى.

وأشار الخبراء إلى أن فرص مؤشر السوق الرئيسى EGX30 فى الصعود نحو مستهدفاتها ما زالت قائمة، بشرط تمكنه من اجتياز مستويات المقاومة ما بين 10200-10300 نقطة.

وأنهت مؤشرات البورصة تعاملات أمس –الأحد- على تباين، إذ هبط EGX30، بشكل طفيف بواقع %0.04، ليغلق عند مستوى 9984 نقطة، فيما ارتفع EGX70 EWI، بنحو %3.43%، مسجلًا 2129 نقطة، وصعد الأوسع نطاقًا EGX100 EWI، بنسبة %2.45، عند 3056 نقطة.

وبلغ إجمالى قيم التداول على الأسهم 1.44 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى لـ«المقيدة» حوالى 4.03 مليار، ليسجل 673.58 مليار، مقابل 669.53 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

وشهدت البورصة الأحد سيطرة شرائية من قبل المستثمرين المصريين بصافى قيمة بلغت 108.299 مليون جنيه، مقابل بيع للعرب والأجانب بنحو 12 و96.298 مليون جنيه على الترتيب.

وأشار ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إلى الأداء الإيجابى لمؤشرات البورصة بدافع من التغييرات الوزارية وبعض التغيرات فى هيكل إدارة البورصة، ما انعكس بقوة خاصة على مؤشر EGX70، الذى تمكن من تجاوز مستويات مقاومة مهمة خلال الأسبوع الماضى، وتأكيد ذلك فى جلسة الأحد.

واستكمل «نبيل»، أن المؤشر السبعينى تمكن من بلوغ مستهدفه الأول بالقرب من 2100 نقطة، مع وصوله لذروة شرائية ربما تدخله فى تحركات تصحيحية قريبة، مرجحًا تعرضه لعمليات تصحيح بقرب 2180 – 2200 نقطة، على أن يكون مستوى دعم المؤشر فى الوقت الحالى عند 2000 نقطة.

وحول EGX30 الرئيسي، قال «نبيل»، إن المؤشر ما زال يتحرك فى إطار عرضى لحين تمكنه من اجتياز 10300 نقطة، وفى حال اختراقه معدل إحجام تداول أعلى من المتوسط، فمن المتوقع أن يواصل الصعود الى 10800 – 11000 نقطة.

من جانبه، أشار حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إلى إغلاق EGX30 على تراجع محدود بنحو 4 نقاط، بعد أن فقد مكاسبه الصباحية، ولم ينجح فى الحفاظ على مستوى الدعم الرئيسى 10000 نقطة .

وقال «عيد» إنه حال تمكن EGX30، خلال تعاملات اليوم من استعادة مستوى 10000 نقطة والاستقرار أعلاها فمن المرجح أن يستهدف المقاومة التالية 10200 نقطة، أما حال فشله فى استعادة 10000 نقطة، فقد يستكمل التراجع لاختبار مستوى الدعم 9800 نقطة .

فى سياق مواز، أشار «عيد» إلى نجاح EGX70 فى تجاوز مستوى المقاومة 2100 نقطة، مرتفعًا بأكثر من 70 نقطة، بدعم من الأداء الإيجابى والصعود لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة .

وتوقع استهداف EGX70 نحو 2160 نقطة على الأجل القريب، موضحًا أنه فى حال ظهور عمليات بيع وجنى أرباح بالقرب من المقاومة الرئيسى فإن المؤشر لديه مستوى الدعم الرئيسى عند 2100 نقطة.