مؤشر البورصة الرئيسى يحبس أنفاسه ويهبط بلطف فى ختام الثلاثاء

البورصة تغلق تعاملات الثلاثاء على هبوط بدرجات متفاوتة بين مؤشراتها

حبسب البورصة المصرية أنفاسها فى ختام جلسة الثلاثاء لتغلق على هبوط لم يتجاوز 2.4% للمؤشر الرئيسى EGX30 بعد جلستين صادمتين تراوح فيهما الهبوط بين 7 إلى 9% تقريبا.

وهبط المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية EGX30 بنسبة 2.41% إلى 9201 نقطة، بينما هبط مؤشر EGX70 بنسبة 5.75 % إلى 894 نقطة.

كما هبط مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 4.6 % إلى 976 نقطة، بينما هبط EGX50 بنسبة 5.46% إلى 1255 نقطة، وكذلك هبط مؤشر “EGX30 Capped” بنسبة 4.15 % إلى 10337 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط حوالى 552 مليون جنيه تقريبا، وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وهبط 134 سهما من إجمالى 179 متداولة، بينما صعد 12 سهما فقط، وبقى 33 دون تغير.

واتجهت تعاملات المؤسسات العربية و الأجنبية والأفراد العرب والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 4.2 مليون جنيه و87 ألف جنيه و 34.4 مليون جنيه و20.2 مليون جنيه على التوالى.

بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد المصريية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 3.9 مليون جنيه و54.7 مليون جنيه على التوالى.

المركزى يخفض سعر الفائدة 3% مرة واحدة

البنك المركزى

وقرر البنك المركزى المصرى أمس الإثنين تخفيض سعر الفائدة بنسبة 3% مرة واحدة ، فى إطار خطة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ،وهو أعلى خفض للفائدة يقوم به المركزى منذ عقود .

وعبرت عدة شركات عاملة فى مجال القطاع العقارى والسيارات وغيرها عن ارتياحها من هذا القرار وتوقيته .

البورصة هبطت 16% خلال جلستين فقط

وهبطت البورصة المصرية بشكل حاد للغاية خلال جلستى الأحد والاثنين، ليغلق المؤشر الرئيسى على هبوط بلغ 9.34% و 7.09% على التوالى.

كما شهدت البورصة هبوطا حادا الإثنين قبل الماضى بنسبة 7.3%، وهى أعلى نسبة هبوط يومى للسوق منذ 25 نوفمبر 2012، أو ما يزيد على 7 سنوات.كما هوت خلال جلسة الأحد قبل الماضى أكثر من 4%

وواجهت البورصة أجواء قاسية خلال شهر فبراير الماضي، لتُنهى تعاملات الشهر بهبوط واضح جماعي لكافة مؤشراتها وهبوط بأكثر من 5% لرأسمالها السوقي .

وخلال فبراير المنقضي، تراجع المؤشر الرئيسي “egx30” بـ 6.5% بينما سجل مؤشر “egx70 ewi” هبوطًا بنحو 5.3% ليصل 1209 نقطة، وتراجع الأوسع نطاقًا “egx100” بـ 6% ليصل 1311 نقطة .

وسجل رأس المال السوقي خسار بالغه قاربت 41.1 مليار جنيه بنسبة هبوط بلغت 5.8% ليصل 667 مليار جنيه مقارنة بـ 708.1 مليار جنيه بمستهل تعاملات الشهر ذاتهُ .