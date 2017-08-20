مؤشر الإنتاج الصناعي في تونس يتراجع بنسبة 2.3%

وكالات:أعلن المعهد التونسي الوطني للإحصاء، مساء الأحد، تراجع مؤشر الإنتاج الصناعي في الجمهورية التونسية، خلال آخر فترة الثلاثة أشهر الثانية من النصف الأول من سنة 2017، «أبريل، مايو، يونيو» بنسبة 3ر2 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 حيث شهد المؤشر ارتفاعا طفيفا بنسبة 2ر0 %، وسط استعادة

وكالات:

أعلن المعهد التونسي الوطني للإحصاء، مساء الأحد، تراجع مؤشر الإنتاج الصناعي في الجمهورية التونسية، خلال آخر فترة الثلاثة أشهر الثانية من النصف الأول من سنة 2017، «أبريل، مايو، يونيو» بنسبة 3ر2 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 حيث شهد المؤشر ارتفاعا طفيفا بنسبة 2ر0 %، وسط استعادة قطاع الفوسفات لمستوي انتاجه الطبيعي وتراجع ملحوظ لقطاع النفط .





وأكد المعهد ـ في نشرته الدورية ـ أن هذا التراجع يعود أساسا إلى الإنخفاض المسجل في قطاع المستخرجات المولدة للطاقة بنسبة 9ر13 % نتيجة التقلص الملحوظ المسجل في إنتاج النفط الخام بنسبة 5ر20 %، بالاضافة إلى التراجع المسجل في قطاع المواد غير المعدنية بنسبة 7ر9 % نتيجة انخفاض انتاج الأسمنت وقطاع المواد الكيميائية بنسبة 9ر6 % وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 2 %.

وسجل قطاع المستخرجات غير المولدة للطاقة ارتفاعا بنسبة 3ر5 % مدفوعا باسترجاع انتاج قطاع الفوسفات لمستواه الطبيعي ( 1069 ألف طن خلال الثلاثي الثاني من سنة 2017 مقابل 922 ألف طنا خلال الثلث الثاني من سنة 2016 )، كما ارتفع الانتاج في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 8ر2 % وقطاع المواد الفلاحية والغذائية بنسبة 3ر1 % وقطاع تكرير النفط بنسبة 9ر7 %.