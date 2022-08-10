شحن 10000 طن صودا كاوية وتداول 23 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء غرب بورسعيد استقبل الميناء السفينة ENRICO IEVOLI التى ترفع علم إيطاليا، ويبلغ طولها 138 متر، والغاطس 7 أمتار، وذلك لشحن 10000 طن صودا كاوية من الميناء.

وذكر البيان أن مؤانى بورسعيد سجلت دخول وخروج 23 سفينة خلال عمليات التدوال فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات، وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن، كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة وخروج 3 سفن حاويات ومتواجد علي الأرصفه سفينة حاويات ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وبضائع عامة.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.