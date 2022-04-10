سجلت أسعار الغذاء العالمية أعلى مستوياتها منذ بدء تسجيلها قبل 60 عاما، بحسب مؤشر الأمم المتحدة لأسعار الغذاء، الذي قفز قرابة 13% في في مارس، بعد ارتفاع إلى مستوى غير مسبوق في شهر فبراير، بحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

ويتتبع مؤشر أسعار الغذاء التابع للأمم المتحدة أكثر السلع الغذائية تداولا، إذ يقيس متوسط أسعار الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر.

أسعار الحبوب تقفز 17%

وارتفعت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 23 % بينما ارتفعت أسعار الحبوب 17% والسكر 7 % واللحوم 5 %. وبالنسبة لمنتجات الألبان ، التي كان تأثرها أقل بالحرب، فارتفعت بمقدار 3 % فقط.

وقبل الحرب، كانت أسعار السلع الغذائية بالفعل عند أعلى مستوياتها منذ عشر سنوات، وذلك بحسب مؤشر الأمم المتحدة، بسبب مشكلات في الحصاد العالمي.

وأدى ذلك إلى اشتعال أزمة تكاليف المعيشة التي تؤرق السياسيين وتثير تحذيرات من مشكلات اجتماعية في شتى أنحاء العالم.

الفاو: أسعار المواد الغذائية قد ترتفع 20 % بسبب النزاع في أوكرانيا

وحذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، الشهر الماضي، من أن أسعار المواد الغذائية قد ترتفع بمقدار 20 % بسبب النزاع في أوكرانيا، ما يزيد من مخاطر زيادة سوء التغذية حول العالم.

وخفضت المنظمة توقعاتها لإنتاج القمح العالمي لعام 2022 من 790 مليون طن إلى 784 مليونًا، بسبب احتمال عدم حصاد 20 في المئة على الأقل من محصول أوكرانيا الشتوي بسبب “التدمير المباشر”.

لكنها قالت إن مخزون الحبوب العالمي قد ينهي العام أعلى بنسبة 2.4 % من البداية بسبب تراكم المخزونات في روسيا وأوكرانيا، إذ ستنكمش صادرات البلدين.

الأمم المتحدة : الحرب في أوكرانيا أدت إلى “قفزة هائلة” في أسعار الغذاء الشهر الماضي

وقالت الأمم المتحدة إن الحرب في أوكرانيا أدت إلى “قفزة هائلة” في أسعار الغذاء الشهر الماضي لتسجل رقما قياسيا جديدا.

وأدت الحرب إلى قطع الإمدادات من أكبر مُصدّر لزيت دوّار الشمس، وهو ما يعني ارتفاع تكاليف البدائل أيضا.

وأوكرانيا منتج رئيسي للحبوب، مثل الذرة والقمح اللذين ارتفعت أسعارهما بصورة حادة أيضا.

وتقول الأمم المتحدة: “نشرت الحرب في منطقة البحر الأسود صدمات في أسواق الحبوب والزيون النباتية”.

وبحسب مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذي يتعقب السلع الغذائية الأكثر تداولا على مستوى العالم، تصدّرت الزيوت النباتية ومنتجات الألبان الارتفاع، حيث بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية 140.7 نقاط في فبراير، وأعلى بنسبة 3.1 نقطة من المستوى الذي وصل إليه في فبراير 2011.

ويقيس مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية متوسط الأسعار على مدار الشهر؛ ولهذا، فإن أرقام شهر فبراير تتضمن بشكل جزئي فقط تأثيرات السوق الناجمة عن الصراع القائم في أوكرانيا.