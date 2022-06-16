مؤشر الأسهم السعودية يغلق الخميس متراجعا بقيادة تكافل الراجحي

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية ، السوق المالية السعودية بنهاية جلسة الخميس، حيث انخفض المؤشر العام للأسهم السعودية بنحو 154.09 نقطة ليصل إلى مستوى 11,824.42 نقطة، وبحجم تداول يصل إلى أكثر من 219.6 مليون سهم وبقيمة تقدر بنحو 8.8 مليارات ريال سعودي، تمت من خلال مايقرب من 351.9 ألف صفقة تداول.

وفيما يتعلق بحركة تداول الأسهم السعودية، فكانت أسهم شركات وفرة، الإنماء طوكيو م، اتحاد اتصالات، بوبا العربية، الاستثمار هي الأكثر ارتفاعا، بينما كانت أسهم شركات تكافل الراجحي، صادرات، تهامة، أنعام القابضة، بحر العرب هي الأكثر تراجعا، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.96% و 10.00% خلال تداول سوق الأسهم السعودية.

وعلى الجانب الآخر، أغلق مؤشر الأسهم السعودية، الموازية تداول، اليوم الخميس مرتفعا بنحو 202.75 نقطة، ليستقر عند مستوى 21,504.18 نقطة. وبلغ حجم التداول نحو 61.3 مليون ريال سعودي، كما بلغ عدد الأسهم المتداولة ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية نحو 1.1 مليون سهم من خلال 3615 صفقة.