مؤشر الأسهم السعودية يغلق الخميس متراجعا بقيادة «طيبة»

تراجع المؤشر العام للأسهم السعودية بنحو 203.94 نقطة ليصل إلى مستوى 11,523.25 نقطة، وبحجم تداول يصل إلى نحو 177.9 مليون سهم وبقيمة تقدر بنحو 6.5 مليار ريال سعودي، تمت من خلال مايقرب من 370.2 ألف صفقة تداول.

وفيما يتعلق بحركة تداول الأسهم السعودية ، فكانت أسهم شركات: المركز الآلي، أسمنت الرياض، آيكتك، تدوير، فاديكو هي الأكثر ارتفاعا، بينما كانت أسهم شركات: طبية، جاز، الوطنية للبناء والتسويق، لدن، الناقول هي الأكثر تراجعا، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 1.38% و 29.94% خلال تداول سوق الأسهم السعودية.

وعلى الجانب الآخر، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية مرتفعا بنحو 857.05 نقطة، ليستقر عند مستوى 21,585.08 نقطة. وبلغ حجم التداول نحو 59.8 مليون ريال سعودي، كما بلغ عدد الأسهم المتداولة ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية نحو 996.3 ألف سهم من خلال 4290 صفقة.