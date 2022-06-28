مؤشر الأسهم السعودية يغلق الثلاثاء مرتفعا بقيادة سهم «الأسماك»

ارتفع مؤشر الأسهم السعودية “تاسي” في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، متجاوزًا مستوى 11500 نقطة، بالتزامن مع صعود أسعار النفط وتجاوز خام برنت مستوى 117 دولارًا للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الثلاثاء، في ظل التوترات الجيوسياسية التي تهدد المعروض، والضغوط المتزايدة على إمدادات النفط قبيل اجتماع “أوبك بلس” هذا الأسبوع، علمًا بأن أسعار النفط ارتفعت نحو 50% منذ بداية هذا العام.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 1.89%، إلى 117.26 دولار للبرميل، فيما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.68% إلى 111.41 دولار للبرميل.

أداء مؤشر الأسهم السعودية

وارتفع مؤشر تاسي بنسبة 2.13% ما يعادل 243.89 نقطة، ليصعد المؤشر إلى مستوى 11671.15 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات نحو 5.17 مليار ريال، عبر التداول على نحو 149.6 مليون سهم.

وارتفعت أسعار 147 سهمًا، مقابل تراجع 58 سهمًا من إجمالي 215 شركة مدرجة.

وتصدّر الارتفاعات سهم “الأسماك” بنسبة 9.87% عند سعر 35.05 ريال للسهم، تلاه سهم “تهامة” بنسبة 9.85% عند سعر 104.88 ريال،

فيما تصدّر التراجعات سهم “وفرة” بنسبة 4.76% عند سعر 38.05 ريال، تلاه سهم “أمانة للتأمين” بنسبة 3.91% عند سعر 13.76 ريال.

وعلى مستوى قيم وأحجام التداول تصدّر سهم دار الأركان بنحو 314.09 مليون ريال، عبر تداول 28.37 مليون سهم.

وارتفعت غالبية قطاعات السوق، تصدَّرها قطاع الطاقة بنسبة 3.22%، تلاه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.98%.

ودعّم قطاع الطاقة ارتفاع سهم أرامكو بنسبة 3.32% عند سعر 38.85 ريال، مسجلًا قيمة تداولات نحو 213.93 مليون ريال عبر التداول على نحو 5.58 مليون سهم.