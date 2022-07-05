مؤشر الأسهم السعودية يغلق الثلاثاء متراجعا بقيادة سهم «كيمانول»

تراجع مؤشر الأسهم السعودية “تاسي”، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.12% خاسرًا 13.83 نقطة ليغلق عند مستوى 11344.57 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.24% رابحًا 462.63 نقطة ليغلق عند مستوى 21135.49 نقطة، وبلغ حجم التداول 143.4 مليون سهم بقيمة 4.3 مليار ريال.

تراجع مؤشر الأسهم السعودية

وهبطت 9 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الإعلام والترفيه بنسبة 1.82%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.48%،

يليه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.77%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.75%، ثم قطاعات الخدمات التجارية والمهنية، والمرافق العامة، والسلع الرأسمالية بنسب 0.19%، 0.15%، 0.12%، على التوالي،

ثم قطاعا إنتاج الأغذية، والبنوك بنسبتيْ 0.05%، 0.04%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.69%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.58%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.09%.

وقفز 127 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “جبسكو” بنسبة 9.86%، ثم سهم “أمانة للتأمين” بنسبة 7.99%، ثم سهم “الأسماك” بنسبة 5.36%،

وتراجع 70 سهمًا على رأسها سهم “كيمانول” بنسبة 7.37%، ثم سهم “المجموعة السعودية” بنسبة 5.19%، ثم سهم “اللجين” بنسبة 4.88%،

فيما تصدر سهم “دار الأركان” قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 428.9 مليون ريال سعودي.

بورصة الكويت

فيما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.25% رابحًا 18.86 نقطة ليغلق عند مستوى 7471.48 نقطة،

وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.2% رابحًا 16.27 نقطة ليغلق عند مستوى 8329.52 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.46% رابحًا 26.22 نقطة ليغلق عند مستوى 5688.20 نقطة،

وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.50% رابحًا 29.30 نقطة ليغلق عند مستوى 5906.39 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 145.6 مليون سهم بقيمة 44.5 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8789 صفقة، وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.98%،

أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.9%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.57%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.51%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.02%،

فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.04%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.9%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.72%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.59%.