مؤشر الأسهم السعودية يغلق الإثنين متراجعًا بقيادة «نسيج»

تراجع مؤشر الأسهم السعودية بالسوق المالية بنهاية جلسة الاثنين، حيث انخفض المؤشر العام للأسهم بنحو 106.58 نقطة ليصل إلى مستوى 11.358.40 نقطة، وبحجم تداول يصل إلى نحو 136.3 مليون سهم، وبقيمة تقدر بنحو 4.4 مليار ريال، تمت من خلال ما يقرب من 322.1 ألف صفقة تداول.

وفيما يتعلق بحركة تداول الأسهم السعودية، فكانت أسهم شركات المركز الآلي، رؤوم، أقاسيم، إنماء الروابي، الوسائل الصناعية الأكثر ارتفاعًا، بينما كانت أسهم شركات نسيج للتقنية، آيكتك، العبيكان للزجاج، مياه الجوف، الحاسوب الأكثر تراجعًا، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 1.34% و 15.69% خلال تداول سوق الأسهم السعودية.

وعلى الجانب الآخر، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية تداول اليوم الاثنين مرتفعًا بنحو 409.48 نقطة، ليستقر عند مستوى 20,672.86 نقطة.

وبلغ حجم التداول نحو 29.3 مليون ريال، كما بلغ عدد الأسهم المتداولة ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية نحو 409 آلاف سهم من خلال 2235 صفقة.