مؤشر الأسهم السعودية يغلق الاثنين على ارتفاع طفيف بصدارة سهم «سدافكو»

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية ، السوق المالي السعودي، جلسة يوم الاثنين على ارتفاع طفيف، حيث ارتفع المؤشر العام للأسهم السعودية بنحو 5.98 نقطة ليصل إلى مستوى 12,560.48 نقطة، وبحجم تداول يصل إلى أكثر من 138.1 مليون سهم وبقيمة تقدر بحوالي 5.8 مليارات ريال سعودي، تمت من خلال نحو 341.6 ألف صفقة تداول.

صعود مؤشر الأسهم السعودية

وفيما يتعلق بحركة تداول الأسهم السعودية ، فكانت أسهم سدافكو، أسترا الصناعية، بوبا العربية، طباعة وتغليف، الغاز هي الأكثر ارتفاعا, بينما كانت أسهم شركات بروج للتأمين، سلامة، الخدمات الأرضية، تهامة، المتحدة للتأمين هي الأكثر انخفاضا في التعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 2.81% و 10.00% خلال تداول سوق الأسهم السعودية.

وعلى الجانب الاَخر، أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية تداول اليوم مرتفعا بنحو 56.47 نقطة ليستقر عند مستوى 21,724.79 نقطة، وبلغت قيمة التداولات نحو 40.8 مليون ريال سعودي، كما بلغ عدد تداول الأسهم ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية ما يقرب من من 735.6 ألف سهم من خلال 3,839 صفقة