مؤشر الأسهم السعودية يغلق الإثنين مرتفعا بشكل ملحوظ

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية ، السوق المالية السعودية بشكل ملحوظ بنهاية جلسة الإثنين، حيث ارتفع المؤشر العام للأسهم السعودية بنحو 218.16 نقطة ليصل إلى مستوى 12,907.17 نقطة، وبحجم تداول يصل إلى أكثر من 226 مليون سهم وبقيمة تقدر بنحو 10 مليارات ريال سعودي، تمت من خلال ما يقرب من 405 آلاف صفقة تداول.

وفيما يتعلق بحركة تداول الأسهم السعودية ، فكانت أسهم شركات صادرات وأمانة للتأمين والسعودي الفرنسي وأكوا باور وبترو رابغ هي الأكثر ارتفاعا، بينما كانت أسهم شركات عناية ونماء للكيماويات والسعودي الألماني الصحية وإكسترا وسلامة هي الأكثر انخفاضا بالتداولات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 2.3% و9.9% خلال تداول سوق الأسهم السعودية.

وفي الوقت ذاته، أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية تعاملات يوم الأحد مرتفعا أيضا بنحو 406.58 نقطة ليستقر عند مستوى 22,808.86 نقطة.

وبلغ حجم التداول نحو 32 مليون ريال سعودي، كما بلغ عدد الأسهم المتداولة ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية أكثر من 404 آلاف سهم من خلال 2,150 صفقة.