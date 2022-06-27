مؤشر الأسهم السعودية يغلق الإثنين متراجعا بقيادة «دار الأركان»  

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية ، السوق المالي السعودي بنهاية جلسة الاثنين، حيث تراجع المؤشر العام للأسهم السعودية بنحو 85.75 نقطة ليصل إلى مستوى 11,427.26 نقطة، وبحجم تداول يصل إلى نحو 189.5 مليون سهم وبقيمة تقدر بنحو 6.5مليار ريال سعودي، تمت من خلال مايقرب من 427.5 ألف صفقة تداول.

أداء مؤشر الأسهم السعودية

وفيما يتعلق بحركة تداول الأسهم السعودية ، فكانت أسهم موبي، الحاسوب، تدوير، رؤوم، فاديكو هي الأكثر ارتفاعا، بينما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم دار الأركان للتطوير العقاري الذي هبط بنسبة 10.0% و سهم بحر العرب لأنظمة المعلومات الذي تراجع بنسبة 9.92%، وسهم السعودية للصادرات الصناعية بنسبة 9.9%.

وتراجعت كذلك أسهم شركات أقاسيم، المركز الآلي، إنماء الروابي، أمواج الدولية، الناقول.

وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.54% و 10.40% خلال تداول سوق الأسهم السعودية.

وعلى الجانب الآخر، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية تداول اليوم الاثنين متراجعا أيضا بنحو 433.38 نقطة، ليستقر عند مستوى 20,248.00 نقطة.

وبلغ حجم التداول نحو 28.5 مليون ريال سعودي، كما بلغ عدد الأسهم المتداولة ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية نحو 577.7 ألف سهم من خلال 2426 صفقة.