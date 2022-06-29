مؤشر الأسهم السعودية يغلق الأربعاء مرتفعا بقيادة سهم «الباحة»

أنهى مؤشر الأسهم السعودية “تاسي” تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاع، لتُواصل السوق مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي حيث تجاوز المؤشر مستوى 115700 نقطة، بدعم صعود أسعار النفط.

وصعدت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، للجلسة الرابعة على التوالي، بعد أن فاقت المخاوف من نقص المعروض إثر القلق من تباطؤ الاقتصاد العالمي، وشهدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي لشهر أغسطس ارتفاعًا إلى 117.9 دولار للبرميل.

صعود مؤشر الأسهم السعودية

وارتفع مؤشر تاسي بنسبة 0.48% ما يعادل 56 نقطة، ليصعد المؤشر إلى مستوى 11727 نقطة. وكان المؤشر سجل ارتفاعا بنسبة 2.13% في جلسة أمس الثلاثاء.

وبلغت قيمة التداولات نحو 5.9 مليار ريال، عبر التداول على نحو 167.2 مليون سهم.

وارتفعت أسعار 109 سهماً مقابل تراجع 91 سهمًا من إجمالي 214 شركة مدرجة.

وتصدر الارتفاعات سهم “الباحة” بنسبة 10% عند سعر 16.5 ريال للسهم، تلاه سهم “متطورة” بنسبة 9.9% عند سعر 37.05 ريال، وفي المرتبة الثالثة جاء سهم “جبسكو” في المرتبة الثالثة بنسبة 9.9% .

وجاء في مقدمة الأسهم الأكثر تراجعًا سهم “أمانة للتأمين” بنسبة هبوط 5.2% عند سعر 13 ريال، تلاه سهم “دار الأركان” بنسبة 3.9% عند سعر 10.7 ريال.

وعلى مستوى قيم التداول تصدَّر سهم الأهلي بنحو 395 مليون ريال، فيما تصدَّر أحجام التداول سهم “دار الأركان” بنحو 26 مليون سهم.