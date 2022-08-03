مؤشر الأسهم السعودية يغلق الأربعاء متراجعا وسط عمليات جني أرباح

تمكن مؤشر سوق الأسهم السعودية “تاسي” من الحد من خسائره في آخر جلسة اليوم ليتراجع لليوم الثاني على التوالي بنسبة 0,15% عند الإغلاق بواقع 18,7 نقطة عند مستوى 12291,9 نقطة، بعدما بلغ مستوى 12208 نقاط قبل ساعتين من الإغلاق، وسط عمليات جني أرباح ومخاوف من أن يؤدي تباطؤ النمو العالمي إلى الإضرار بالطلب على النفط.

مؤشر الأسهم السعودية يتراجع الأربعاء

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 200 مليون سهم بتداولات بلغت 7,7 مليار ريال.

وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً: “صدر” بنسبة 9,9% و”باعظيم” بنسبة 8% و”المنجم” بنسبة 7,6%، فيما كانت الأسهم الأكثر انخفاضاً: “الشرقية للتنمية” بنسبة 4,1%، “هرفي للأغذية” بنسبة 4% و”الجوف” بنسبة 2,8%.

أما الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة فكانت: “بحر العرب” بقيمة 620,7 مليون ريال، “أماك” بقيمة 416,7 مليون ريال و”الراجحي” بقيمة 367 مليون ريال.

وارتفع مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) بنسبة 0,98% بواقع 211 نقطة ليغلق عند مستوى 21758,17 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 50,6 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 745,186 ألف سهم نفذت عبر 2853 صفقة.