مؤشر الأسهم السعودية ارتفع بنسبة 4.91% في النصف الأول من 2022

في نهاية النصف الأول 2022م أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي (تاسي) عند مستوى 11,523.25 نقطة، مرتفعًا 539.10 نقطة4.91% مقارنة بإغلاق النصف الأول للعام السابق.



وكانت أعلى نقطة إغلاق للمؤشر خلال الفترة في يوم 08/05/2022م عند مستوى 13,820.35نقطة.

أداء مؤشر الأسهم السعودية خلال النصف الأول من 2022

– بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية النصف الأول 2022م،11,444.53 مليار ريال أي مايعادل، (3,051.87 مليار دولار أمريكي)، مسجلة إرتفاعاً بلغت نســــبته17.72% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق.



– بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال النصف الأول 2022م، 1,037.78 مليار ريال أي ما يعادل، (276.74 مليار دولار أمريكي) وذلك بإنخفاض بلغت نســــبته 22.51% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق.



– وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة* خلال النصف الأول 2022م، 25.33 مليار سـهم مقابل 43.64 مليار سهم تم تداولها خلال النصف الأول من العام السابق، وذلك بإنخفاض بلغت نســــبته 41.96%.



– أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال النصف الأول 2022م، فقد بلغ 46.97 مليون صفقة مقابـــل 52.19 مليون صفقة تم تنفيذها خلال النصف الأول 2021م، وذلك بإنخفاض بلغت نســــبته 10.00%.



– بيانات الأسعار وكميات الأسهم المتداولة التاريخية معدلة لجميع إجراءات الشركات.



– بلغ عدد أيام التداول خلال النصف الأول2022م، 124 يوماً مقابل 125 يوما خلال النصف الأول 2021 م.