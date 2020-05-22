مؤشر أسهم بورصة النيل يهبط 1.3% خلال أسبوع

أغلق مؤشر النيل عند مستوى 659 نقطة، مقابل 668 نقطة استهل بها تعاملات الأسبوع المذكور

هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) بنسبة 1.34% خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وذلك بحسب تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة.

وأشار تقرير البورصة، الذي وصل “المال” نسخة منه، إلى أن مؤشر النيل أغلق عند مستوى 659 نقطة، مقابل 668 نقطة استهل بها تعاملات الأسبوع المذكور.

وتصدر سهم سبيدميديكال للأدوية قائمة أسهم بورصة النيل المتداولة بالسوق بعد تراجعه بنسبة 1.37% محققًا قيم تداولات قدرها 8.5 مليون جنيه.

وأشار التقرير إلى تراجع قيم تداول السوق الرئيسية بنحو 1.5 مليار جنيه، لتسجل 20.6 مليار جنيه عبر تداول 1.02 مليار ورقة مالية، مقابل 19.1 مليار جنيه منفذة على 2.34 مليار ورقة مالية.

واستحوذت الأسهم على 16.6% من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة، في حين قيمة التداول للسندات نحو 83.34 % خلال الأسبوع.

وتباينت مؤشرات السوق الأسبوع المنقضي اذ انخفض مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 1.72% ليسجل مستوى 10109 نقاط.

بينما صعد مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.7% إلى 1131 نقطة، و“egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 0.57% إلى 1829 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 2.3 مليار جنيه ما يعادل 0.4% ليغلق عند مستوى 542.6 مليار جنيه، مقابل 544.9 مليار جنيه الأسبوع السابق له.

وتراجعت قيم التداول بنحو 1.5 مليار جنيه لتسجل 20.6 مليار جنيه عبر تداول 1.02 مليار ورقة مالية، مقابل 19.1 مليار جنيه منفذة على 2.34 مليار ورقة مالية.

واستحوذت الأسهم على 16.6% من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة، في حين قيمة التداول للسندات نحو 83.34 % خلال الأسبوع.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على أداء متأرجح لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للمصريين، وقيم تداولات بلغت 642 مليون جنيه على الأسهم.