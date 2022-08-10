مؤشر أسعار المستهلكين في الصين ارتفع بنسبة 2.7% في الصين في يوليو

قالت الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، ارتفع بنسبة 2.7 بالمائة على أساس سنوي في يوليو الماضي.

وأظهرت بيانات الهيئة المذكورة أن أسعار المواد غير الغذائية ارتفعت بنسبة 1.9 بالمئة مقارنة بالعام السابق، متراجعة من زيادة بنسبة 2.5 بالمئة في يونيو السابق.

أسعار المستهلكين في الصين

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة ، بنسبة 0.8 في المائة على أساس سنوي في يوليو الماضي، وهو أقل من زيادة بنسبة 1 في المائة في يونيو السابق.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.5 في المائة بسبب ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات الطازجة، فضلاً عن العوامل الموسمية ، حسبما قالت دونغ لي جيوان ، كبير الإحصائيين في الهيئة الوطنية للإحصاء.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 3 في المائة عن الشهر السابق ، ما أدى إلى ارتفاع التضخم الشهري للمستهلك بنحو 0.53 نقطة مئوية ، وفقا للبيانات.

كما أظهرت بيانات الأربعاء أن مؤشر أسعار المنتجين في الصين ، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع ، ارتفع بنسبة 4.2 في المائة على أساس سنوي في يوليو.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.