مؤشر أسعار الغذاء العالمي يتراجع في أغسطس للشهر الخامس

انخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) لأسعار الغذاء العالمية للشهر الخامس على التوالي في أغسطس، مبتعدا عن مستويات سبق وأن سجلها هذا العام وكانت أعلى مستويات على الإطلاق، وذلك بعد أن ساهم استئناف تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية في تحسن آفاق الإمدادات، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وسجل مؤشر الفاو، الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولا على مستوى العالم، 138 نقطة الشهر الماضي في المتوسط مقابل مستوى معدل بلغ 140.7 في يوليو.

وكان رقم يوليو تموز قد تحدد في السابق عند 140.9 نقطة.

وسجل المؤشر مستوى قياسيا بلغ 159.7 في مارس الماضي، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. ورغم ذلك، فإن قراءة أغسطس أعلى بنسبة 7.9 % عن العام السابق.

وقالت الفاو إن مؤشر أسعار الحبوب انخفض 1.4 % على أساس شهري في أغسطس آب في ظل إعادة فتح موانئ أوكرانيا على البحر الأسود بموجب اتفاق دبلوماسي، فضلا عن تأثر الأسعار بتوقعات حصاد القمح المواتية في أمريكا الشمالية وروسيا.

إلا أن مؤشر أسعار الذرة ارتفع 1.5 % الشهر الماضي، بعدما قاد الطقس الحار الجاف لخفض توقعات الإنتاج في أوروبا والولايات المتحدة.

وتراجعت مؤشرات أسعار الزيوت النباتية والسكر ومنتجات الألبان واللحوم، مما يعكس تحسن الإمدادات.

وفي تقديرات منفصلة للعرض والطلب على الحبوب، خفضت الفاو توقعاتها للطلب العالمي لإنتاج الحبوب في 2022 إلى 2.774 مليار طن مقابل توقعات سابقة في مطلع يوليو بإنتاج 2.774 مليار طن.

ويمثل هذا تراجعا بنسبة 1.4 % عن تقديرات الإنتاج لعام 2021.

وأرجعت الفاو خفض تقديراتها لإنتاج الحبوب في عام 2022 إلى توقع تراجع إنتاج الذرة بسبب الطقس في نصف الكرة الشمالي، إذ من المنتظر أن يتقلص إنتاج الاتحاد الأوروبي بنسبة 16 % عن المتوسط لخمس سنوات.

ومن المتوقع أن يتجاوز الاستهلاك العالمي للحبوب في 2022-2023 الإنتاج بمقدار 2.792 مليون طن، مما يقود لخفض متوقع في المخزونات العالمية بنسبة 2.1 في المئة عنها في 2020-2021، لتصل إلى 845 مليون طن.