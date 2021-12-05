مؤشر أبوظبي يقفز الأحد 2.6% وصعود بورصة دبي

واصل مؤشر أبوظبي المالي ارتفاعه في ختام تعاملات الأحد ليقفز بنسبة 2.6%، وصعد كذلك مؤشر سوق دبي المالي.

وأنهى مؤشر سوق دبي المالي تعاملات جلسة، اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، مرتفعا بنسبة 0.5% مغلقا عند مستوى 3090 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 455 مليون درهم.

صعود مؤشر أبوظبي

وبنهاية التعاملات ارتفعت أسهم 20 شركة من أصل 33 شركة تم تداولها، بينما انخفضت أسهم 6 شركات، وبقيت 7 على ثبات، وارتفع سهم “ديار للتطوير” بنسبة 5% عند 0.442 درهم، وبتداولات قاربت 41 مليون سهم، كما صعد سهم “إعمار العقارية” بنسبة 0.4% عند 4.71 درهم، وبتداولات قاربت 23 مليون سهم، بينما ارتفع سهم “الاتحاد العقارية” بنسبة 5.4% عند 0.332 درهم، وبتداولات تجاوزت 61 مليون سهم.

وفي سوق أبوظبي المالي، واصل المؤشر العام ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة 2.6%، ليغلق عند مستوى 8772 نقطة، مسجلا مستوى قياسيا جديدا، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية ملياري درهم.

وواصل سهم “اتصالات” ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة 8.8% عند 34.76 درهم، مسجلا مستوى تاريخيا جديدا، وبتداولات قاربت 6 ملايين سهم.

وفي أول يوم لتداوله بالسوق أغلق سهم “ملتیبلاي” عند 2 درهم، وبتداولات قاربت 198 مليون سهم، بينما ارتفع سهم “الدار العقارية” بنسبة 1.2% عند 4.07 درهم، وبتداولات تجاوزت 55 مليون سهم.