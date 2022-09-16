مؤشر آيفون 2022: السويسري يحتاج لأقل من أسبوع عمل لشراء «14 برو».. ومصر خارج المنافسة

كشف مؤشر آيفون 2022 الصادر عن موقع picodi أن المواطن التركي يحتاج إلى 146.7 يوم عمل لشراء جهاز آيفون 14 برو الجديد ذات سعة تخزين 128 جيجابايت، مقابل 90.9 يوم للمواطن في الفلبين و74.2 يوم للمواطن البرازيلي و64.9 يوم للمواطن في الهند.

وجاءت تايلاند في المركز الخامس بـ48.7 يوم تلاها المكسيك بـ47.1 يوم ثم جمهورية الجبل الـأسود بـ39.7 يوم مقابل 34.5 يوم بالمجر، و30.3 باليونان و29.9 يوم في سلوفاكيا و29.2 يوم عمل بماليزيا.

فيما يحتاج المواطن الإماراتي إلى أقل من 7 أيام عمل لشراء هاتف آيفون 14 برو نسخة 128 جيجابايت، مقارنة مع 4.6 يوم للمواطن في سويسرا، ولم تظهر مصر على المؤشر.

وكانت شركة آبل الأمريكية قد طرحت يوم 7 سبتمبر الحالي سلسلة هواتفها الجديدة آيفون 14.

ويبدأ الحجم المسبق على هاتف آيفون 14 برو وبرو ماكس اليوم الجمعة 16 سبتمبر الحالي، ويبلغ وزن الهاتف 206 جرامات، مصنوع من هيكل زجاجي أمامي، ظهر زجاجي، إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ بأسعار تبدأ من 999 دولارًا.

كما يأتي أيضا هاتف آيفون 14 برو مزودا بكاميرا رئيسية رباعية بدقة 48 ميجابيكسل عريضة، مع مستشعر تحويل OIS كاميرا بدقة 12 ميجابكسل للتقريب البصري والتصوير التليفوتوغرافي.كاميرا بدقة 12 ميجابيكسل فائقة الاتساع.بينما تصل دقة كاميرا السيلفي الأمامية الي 12 ميجابيكسل عريضة.

كما يدعم خاصية Face ID ، واتصال طوارئ sos عبر الأقمار الصناعية، ويتوافر بـ4 ألوان هي الذهبي والفضي والأسود والبنفسجي الغامق.

ورجحت مصادر في سوق المحمول بمصر تأخر وصول هذه الأجهزة للسوق المحلية مع صعوبة ضوابط الاستيراد.