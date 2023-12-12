تراجع المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك عند الفتح يوم الثلاثاء إذ زادت أحدث قراءة لبيانات التضخم حذر المستثمرين قبيل قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) حتى مع زيادة التوقعات بأن أسعار الفائدة قد بلغت ذروتها، وفق ما نشرته وكالة رويترز.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 37.17 نقطة أو 0.10 % ليصل إلى 36442.10 نقطة.

وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 4.14 نقطة أو 0.09 % إلى 4618.30 نقطة، في حين انخفض المؤشر ناسداك المجمع 9.48 نقطة أو 0.07 بالمئة إلى 14423.01 نقطة.