مؤشرات وول ستريت ترتفع في نهاية التعاملات

أغلقت مؤشرات وول ستريت على ارتفاع في نهاية التداولات، حيث صحبت المؤشرات للأعلى، وقد سُجلت مكاسب في قطاعات السلع الإستهلاكية، الخدمات الصحية والمواد الأساسية.

وعند نهاية التداولات في نيويورك، زاد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.87%، بينما مؤشر ستاندرد آند بور 500 عزز مكانته عند 1.03%، ومؤشر ناسداك ارتفع بنحو 1.26%.

من بين الأسهم القيادية، اليوم، في مؤشر داو جونز الصناعي، برز سهم مجموعة إنتل، الذي ارتفعت قيمته 2.88% أو 1.32 نقطة، وبلغ سعره 47.08 عند الإغلاق.

وفي المقابل، واصل سهم واصل ارتفاعه عند 2.69% أو 7.00 نقطة وأغلق عند سعر 267.25، في حين زاد سهم Walgreens Boots Alliance Inc (NASDAQ:WBA)‎ %2.60 أو 0.66 نقطة بسعر 26.06 عند نهاية الجلسة.

أما بالنسبة للأداء الأضعف في نهاية تعاملات اليوم، فقد أغلق سهم شركة سيسكو سيستمز (منخفضًا عند 0.20% أو 0.10 نقطة وتداول عند مستويات 49.70 عند الاغلاق.

وتراجع سهم شركة آبل بمقدار 0.08% أو 0.15 نقطة عند سعر 194.68، أما سهم شركة هوم ديبوت فقد أغلق على ارتفاع عند 0.09% أو 0.31 نقطة بسعر 348.97.