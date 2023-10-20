مؤشرات «وول ستريت» تتأرجح.. و«ستاندارد أند بورز» يصعد

شهدت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت، تقلبات ملحوظة، مع تأكيد جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم ما زال عنيداً ومرتفع للغاية، وأنه ربما يتطلب الأمر تباطؤ النمو الاقتصادي.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 23 نقطة أو 0.07 %، وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 6.76 نقاط، أو 0.16 %. كما زاد المؤشر ناسداك المجمع 40.50 نقطة، أو 0.30 %.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسي لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له عند 4.983 %، ليقترب قليلاً من مستوى 5 % الذي يحظى بالمتابعة الجيدة. وقد تجاوز العائد علامة 5% آخر مرة في عام 2007.