مؤشرات غير مسبوقة لميناء دمياط في عدة مجالات

محمود محسن: أظهرت النتائج الأولية لتقييم الأداء لميناء دمياط خلال 3 سنوات عن مؤشرات إيجابيه غير مسبوقة متمثلة في زيادة قدرها 635 سفينة مقارنة بـ3 سنوات سابقه، حيث استقبل الميناء 7782 سفينة خلال الأعوام ( 2015 ، 2016 ، 2017 ) مقابل 7147 سفينة خلال أعوام ( 2012 ، 2013 ، 2014 ) منها 3460 سفينة ح

محمود محسن:

أظهرت النتائج الأولية لتقييم الأداء لميناء دمياط خلال 3 سنوات عن مؤشرات إيجابيه غير مسبوقة متمثلة في زيادة قدرها 635 سفينة مقارنة بـ3 سنوات سابقه، حيث استقبل الميناء 7782 سفينة خلال الأعوام ( 2015 ، 2016 ، 2017 ) مقابل 7147 سفينة خلال أعوام ( 2012 ، 2013 ، 2014 ) منها 3460 سفينة حاويات بزياده قدرها 14%.

صرح بذلك اللواء بحرى ايمن صالح رئيس مجلس الادارة، موضحا ان طفرة أخرى قد تحققت في أحجام البضائع المتداولة بالميناء تمثلت في زيادة قدرها 1506 مليون طن خلال 3 سنوات بنسبة زياده 19%.

وفي نفس السياق أظهرت نتائج التقييم زيادة في إجمالى أعداد الحاويات خلال نفس الـ3 سنوات بنسبة 23%. حيث بلغ إجمالى الحاويات المتداولة 207 مليون حاوية TEU.

كما نجحت هيئة ميناء دمياط في تحقيق طفره في زيادة الإعتماد على نقل البضائع بالسكة الحديد بنسبة بلغت 66%، حيث زادت أعداد القطارات الناقله للبضائع إلى 1753 قطار قمح بعد أن كانت 1055 قطار خلال 3 سنوات سابقه، وتم نقل السكر الخام بعدد 14 قطار، وكذلك نقل الحجارة المستخدمة في الحقل ظهر بعدد 202 قطار، بالاضافة إلى تصدير الفوسفات بعدد 5 قطارات، والحديد بعدد 5 قطارات.

والجديد في الموضوع هو نقل الحاويات بعدد 144 قطار إلى مناطق لأول مرة تصل إليها بضائع بالسكة الحديد من مدينة العاشر ومدينة حلوان.

وجدير بالذكر أن ميناء دمياط قد حقق بذلك خطة الوزارة التى تركز على زيادة أعداد القطارات وتعظيم العائد من عمليات النقل لصالح تطوير مرفق السكة الحديد .