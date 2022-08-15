مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية علمي علوم 2022

تزايدت معدلات بحث طلاب وطالبات الثانوية العامة الحاصلين على مجموع يبدأ من 64.5% يؤهلهم للمرحلة الثانية علمى علوم في تنسيق الجامعات 2022، بالتزامن مع اقتراب موعد انتهاء المرحلة الأولى بـ تنسيق الجامعات 2022، والتى من المقرر أن تبدأ فور انتهاء المرحلة الأولى لـ تنسيق الجامعات 2022 وإعلان نتيجتها.. بوابة”المال نيوز” تسلط الضوء على مؤاشرات تنسيق المرحلة الثانية للكليات 2022..

المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2022 علمي علوم

تنسيق الجامعات 2022.. يرغب الطلاب المقبلين على الالتحاق بالجامعات في معرفة الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية علمى علوم للكليات 2022 وأماكن التقديم الخاصة بها.

رابط موقع التنسيق الإلكتروني



يمكن تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني لـ تنسيق الجامعات 2022، مباشرة عبر رابط تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولي من الثانوية العامة 2022.

https://tansik.digital.gov.eg/application/

خطوات تنسيق المرحلة الثانية للكليات 2022



يتطلب التقديم على تنسيق المرحلة الثانية علمى علوم 2022 الدخول على موقع التنسيق الإلكترونى من هنا https://tansik.digital.gov.eg/application/، ثم إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب الراغب في التقديم ثم تأتي مرحلة إدخال الرغبات مع الوضع في الاعتبار قواعد التوزيع الجغرافي.



الكليات المتوقع إتاحتها في تنسيق المرحلة الثانية 2022:

كلية الآداب، من الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية علمى علوم.

كلية التجارة، من الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية علمى علوم.

كلية التربية، من الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية علمى علوم.

كلية الخدمة الاجتماعية، من الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية علمى علوم.

كلية الإعلام (شعبة علمي رياضة)، من الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية علمى علوم.

كليةسياحة وفنادق، من الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية علمى علوم.

كلية التربية الرياضية، من الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية علمى علوم.

كلية التكنولوجيا والتنمية، من الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية علمى علوم.

كلية التمريض، من الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية علمى علوم.

كلية الألسن، من الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية علمى علوم.

كلية الآثار، من الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية علمى علوم.

كلية حقوق إنجليزي، من الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية علمى علوم.

كلية دار العلوم، من الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية علمى علوم.

كلية الفنون الجميلة، من الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية علمى علوم.

كلية التربية النوعية، من الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية علمى علوم.

كلية الحقوق، من الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية علمى علوم.

أماكن تنسيق المرحلة الثانية 2022



يمكن التقديم للالتحاق بالكليات خلال تنسيق المرحلة الثانية 2022 من خلال معامل الحاسبات بالكليات التابعة للجامعات المصرية بمختلف المحافظات، أو من خلال الكمبيوتر الشخصي للطالب مع الوضع في الاعتبار أن يكون متصل بالإنترنت.

تنسيق الكليات 2022



كانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى قد أعلنت الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق 2022 وفتح باب تسجيل الرغبات بداية من يوم الخميس الموافق 11/8/2022، حتى يوم الاثنين الموافق 15/8/2022.

وجاء الحد الدنى للمرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2022 بنحو: الشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر، فيما جاء تنسيق الكليات 2022 للشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر، وللشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر.

يتطلب التقديم على تنسيق المرحلة الثانية 2022 الدخول على موقع التنسيق الإلكترونى من هنا، ثم إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب الراغب في التقديم ثم تأتي مرحلة إدخال الرغبات مع الوضع في الاعتبار قواعد التوزيع الجغرافي.

الحد الأدنى للقبول في تنسيق المرحلة الثانية وفقا لتنسيق الجامعات 2021



قال وزير التعليم العالي في المؤتمر صحفى في عام 2021 أن الحد الأدنى للقبو ل بالمرحلة الثانية للتنسيق لطلاب شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة 62.07 % هو بينما للشعبة الادبية هو 58.05%.

كليات المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2021



وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الأماكن المتاحة في الكليات لطلاب المرحلة الثانية تتضمن: كليات المرحلة الثانية شعبة علمي علوم: الطب البيطري – التمريض – العلوم- الزراعة- الجامعات التكنولوجية- الحاسبات والمعلومات- الذكاء الاصطناعي- الاقتصاد والعلوم السياسية – الألسن.

كليات المرحلة الثانية شعبة علمي رياضة

بعض كليات الهندسة- الحاسبات والمعلومات- الذكاء الاصطناعى- التخطيط العمراني- فنون جميلة عمارة- الجامعات التكنولوجية- الاقتصاد والعلوم السياسية – الألسن. كليات المرحلة الثانية الشعبة الأدبية: كليات التربية- كليات الأداب (انتظام وانتساب)- كليات الحقوق (انتظام وانتساب)- السياحة الفنادق الخدمة الاجتماعية.